Prezydent Andrzej Duda: Podjąłem słuszną decyzję. Nie powinniśmy autoryzować zafałszowanego przekazu historycznego

23.1.20 18:29

Tak. Słuszność tej decyzji jest nie do przecenienia..Trudno powiedzieć kto i jakie mechanizmy ostatecznie poza tym powstrzymały organizatorów, przed planowanym zdyskontowaniem spotkania w Yad Vashem dla inspiracji neofaszyzmu. Neofaszyzmu w którym antysemityzm został by zastąpiony powszechną antypaństwowością (antypolonizmem, antylitwinizem, antyhungaryzmem, et cetera) jako koniecznym warunkiem powszechnego neokolonializmu służącego globalnej faszystowskiej finansjerze. Wszystkie przesłanki wskazywały bowiem, że to właśnie miało się wydarzyć dzięki współdziałaniu: Rosji, Izraela i UE (reprezentowanej przez kraje o kolonizatorskiej i faszystowskiej przeszłości). Byłoby to najpotworniejsze draństwo bo popełnione przy wykorzystaniu pamięci milionów niewinnych pomordowanych w Holokauście. i ofiaryżycia tych co odważyli się stanąć w ich obronie Trzeba zawsze pamiętać, że pomysł eksterminacja Żydów zrodził się a zainfekowanych faszyzmem głowach ubezwłasnowolnionych wizją panowania nad światem. Tymczasem słowo faszyzm nie padło ani razu w którymkolwiek wystąpieniu, któregokolwiek z mówców.