Prezes PiS wyjaśnia swoją wypowiedź na temat rodziny

Jarosław Kaczyński w rozmowie na antenie Polskiego Radia odniósł się do swoich słów na temat tego, czym jest rodzina. Po jego słowach, które padły w trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie spotkał się bowiem ze sporą krytyką.

„Jestem za szacunkiem dla kobiet, które wychowują samotnie dzieci, ale tłumaczyłem, że to, co jest fundamentem naszej cywilizacji, czyli trwały związek między kobietą a mężczyzną i dzieci, które przychodzą z tego związku, jest czymś cennym i to w tym wymiarze cywilizacyjnym”.