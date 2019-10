Prezes PiS demaskuje zamiary ideologów LGBT

"Tak wczesną seksualizację dzieci trzeba określić jako celową demoralizację i to taką na zimno przeprowadzoną, po to, żeby już dziecko skoncentrować na sprawach, o których nie powinno w tym wieku myśleć" -powiedział na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

Polityk, w kontekście zbliżających się wyborów, mówił dziś, że Polacy będą musieli 13 października podjąć decyzję między "Polską Plus" a "Polską Minus". Jak wskazał Kaczyński, Polska Plus oznacza obronę tradycyjnych wartości- "taką bardzo zdecydowaną obronę", natomiast Polska Minus- zwycięstwo rewolucji promowanej przez środowiska lewicowo-liberalne, polegającą na demoralizacji i seksualizacji dzieci.

"Tak wczesną seksualizację dzieci trzeba określić jako celową demoralizację i to taką na zimno przeprowadzoną, po to, żeby już dziecko skoncentrować na sprawach, o których nie powinno w tym wieku myśleć"-wskazał polityk, w którego ocenie doprowadzi to do tworzenia "nowego człowieka", myślącego przede wszystkim o swojej cielesności, za to mało zainteresowanego innymi kwestiami. Czyli: "człowieka łatwego do manipulowania, człowieka, który nie przeszkadza różnego rodzaju oligarchrodziom i pseudoelitom rządzić i załatwiać swoje interesy".