Premier złożył wniosek do TK dotyczący wyższości Konstytucji nad prawem unijnym

– Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do TK, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o której mówiliśmy jakiś czas temu, ta skarga została dzisiaj złożona – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller podczas dzisiejszego briefingu prasowego.

"Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości, co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej" – czytamy w komunikacie wydanym po wyroku TSUE przez rzecznika rządu.

Jak podkreślił rzecznik rządu sprawa dotyczy przepisów, które mają rozstrzygać sprawy norm prawa EU, które kolidują z polską Ustawą Zasadniczą. Chodzi też o potwierdzenie dotychczas obowiązującego w Polsce stanu prawnego i orzecznictwa.

Chodzi też o zastrzeżenia TSUE, które dotyczą zmian w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego, które zostały w naszym kraju uchwalone.

mp/pap/dorzeczy.pl/fronda.pl