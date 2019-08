Premier rusza w Tatry w związku z tragicznym uderzeniem pioruna

Czechu Kolybiok 22.8.19 18:52

No i to jes gospodorz! Ojcoskim okiym doglondnie nie to co te platfusy!

Ale i do nos mugby zajrzeć. U starygo Stacha Banasioka (tego zaroz za Kolędzionom) pieron czas zaroz po zieolych świontkach w stodołe. Mugby zajrzeć i pomuc co.