Premier Mateusz Morawiecki wzywa do poddania się rygorom

Olek i saba 6.4.20 12:04

W Niemczech lekarze wzywają do dokonywania obdukcji, aby pokazać, kto rzeczywiście zmarł na COVID. Z EURO MOMO w Internecie wynika, że nigdzie nie wzrasta śmiertelność (nawet we Włoszech jest mniejsza niż w niektórych innych latach), co podważa tezę o pandemii. Kto naprawi krzywdy wyrządzone ludziom przez nieuzasadnione ograniczenia ich wolności, niezawinione przez nich bezrobocie i odebranie im prawa do życia na godziwym poziomie?

Gdy Bóg zapytał Hioba, co wybiera - cierpienie czy biedę, Hiob odpowiedział: Jesli wybiorę biedę, to za co kupię jedzenie?