Premier Mateusz Morawiecki: Wybory być może zostaną przesunięte

krystyna 29.4.20 11:51

Jezeli senat przetrzymuje ustawe i odda ja do sejmu z poprawkami np. w piatek to musi byc poprawiona i zwrocona do zatwierdzenia do Prezydenta, a wiec czasowo sa wybory w niedziele tj. 10. niemozliwe. Ale mozliwe w nastepna niedziele. To jedyny powod przesuniecia terminu a nie ustepowanie opozycji. Senat trzyma teraz wszystkich w szachu.