Pożegnajmy ten rok z Bogiem!

Ze względu na pandemię koronawirusa wielu z nas nie mogło pójść dziś do kościoła, aby uczestniczyć w tradycyjnym nabożeństwie na zakończenie roku kalendarzowego. Możemy jednak zorganizować wspólną modlitwę w naszych domach i z rodziną dziękować Bogu za miniony rok, prosząc o Jego błogosławieństwo na przyszły.

Modlitwa na zakończenie 2020 roku

Rodzina gromadzi się przy stole, na którym przygotowano krzyż, świecę i Pismo Święte.

Celebrację rozpoczyna się od zapalenia świecy.

Prowadzący: Światło Chrystusa.

Wszyscy.: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen

Następnie jeden z domowników odczytuje fragment z Ewangelii według św. Łukasza.

(Łk 12, 35-40)

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Modlitwa dziękczynienia i prośby

Panie, na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować za wszystko, co od Ciebie dostałem. Dziękuję Ci za życie i za miłość, którą otrzymałem i którą dałem, za kwiaty, powietrze i słońce, za szczęście i za troski, za to, co było możliwe i za to, co nie było możliwe.

Oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem: wykonaną pracę, rzeczy, które wyszły spod moich rąk i to wszystko, co zdołałem moimi rękami zbudować. Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają, i których ja kocham, moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko, tych, którzy się oddalili, tych, którzy zakończyli swoje życie, tych, którzy prosili mnie o pomoc i tych, którym zdołałem pomóc, tych, z którymi dzielę życie, obowiązki, smutki i radości.

Dzisiaj, Panie, proszę Cię: wybacz mi źle wykorzystany czas, niemądrze wydane pieniądze, wypowiadanie bezużytecznych słów, lekceważenie miłości. Wybacz mi puste działania, źle wykonane prace, życie bez entuzjazmu, poświęcanie zbyt krótkiego czasu na modlitwę, moje zapominalstwo i to, że milczałem, kiedy należało mówić. Pokornie proszę o Twoje przebaczenie.

Panie czasu i wieczności, Twoje jest dzisiaj i jutro, przeszłość i przyszłość. W perspektywie nowego roku, który jutro się zacznie, powierzam Ci raz na zawsze wszystkie te dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć. Dzisiaj proszę Cię dla siebie i dla moich bliskich o pokój, szczęście, siłę, odwagę, miłosierną miłość i mądrość. Chcę być codziennie pełen optymizmu i życzliwości. Zamknij moje uszy na wszelki fałsz, moje usta na kłamstwa, egoistyczne słowa i na inne słowa, które mogą kogoś zranić. Za to otwórz całe moje jestestwo na wszystko, co dobre, żeby Twoje błogosławieństwo mogło napełnić mojego ducha i żebyś rozsiewał je wokół mnie.

Napełnij mnie dobrocią i szczęściem, by ci, którzy ze mną żyją, mogli znaleźć w moim życiu coś z Ciebie. Panie, daj mi szczęśliwy rok i naucz mnie głosić moim życiem Twoje błogosławieństwa.

W imię Jezusa, Amen.

Zakończenie

Przewodniczący: Niech na błogosławi i chroni od zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty

Wszyscy: Amen.

Przewodniczący: Błogosławmy Panu.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Na koniec można przeżegnań się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie.

Spędzając sylwestrowy wieczór w gronie najbliższych, warto podzielić się tym, co było ważne w mijającym roku, podziękować za otrzymane dobro i przeprosić za uczynione krzywdy.

kak/parafia-lezno.pl (ks. Robert)