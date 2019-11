Powstrzymać szatana. Korzenie Medjugorje

24 czerwca 1981 roku podczas spaceru 4 dziewcząt: Ivanki, Marjany, Milki i Vicki, nagle pojawia się świetlana postać. Dzięki obecności dwunastu gwiazd otaczających jej głowę, Ivanka bezbłędnie rozpoznaje Matkę Bożą i mówi: „To Gospa”. Do tej czwórki dołączają Ivan oraz inny chłopiec o tym samym imieniu. Wszyscy widzą Maryję. Nazajutrz sytuacja powtarza się. 25 czerwca 1981 roku, na miejsce objawienia wraca Ivanka, Mirjana, Vicka oraz Ivan. Z różnych powodów zabrakło drugiego Ivana i małej Milki. Ich miejsce zajęli siostra Milki, Marija, a także Jakov, który miał wówczas zaledwie jedenaście lat. W ten sposób uformowała się znana nam dzisiaj szóstka widzących z Medjugorje. To właśnie tego dnia, 25 czerwca, będzie obchodzona rocznica objawień.

Czy jednak naprawdę rozumiemy dzisiaj, co dzieje się w Medjugorje? Warto wrócić do początków, do korzeni tych objawień, by dowiedzieć się, dlaczego Maryja przyszła do nas właśnie tam: w niewielkiej miejscowości w Bośni i Harcegowinie.