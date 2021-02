,,Powróciliśmy do Europy na miejsce, które nam się należało''. Premierzy państw V4 podpisali deklarację

„Dziś podpisaliśmy bardzo ważne deklaracje. Deklaracje, które nigdy nie miały takiego poziomu szczegółowości jak te, które przed chwilą zostały podpisane” – poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

W swoim przemówieniu dodawał:

„Po tych 360 miesiącach jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż to, z którego rozpoczynaliśmy. V4, Grupa Wyszehradzka to opowieść o zjednoczeniu, zjednoczeniu z Europą, o wzmocnieniu, o nowych, wielkich ambicjach. Powróciliśmy bowiem do Europy na miejsce, które nam się należało, którego niesłusznie zostaliśmy pozbawieni po II wojnie światowej”.

Zaznaczył, że wywierana jest obecnie presja na Komisję Europejską aby proces szczepień działał bez przeszkód.

dam/TVP Info,300polityka.pl