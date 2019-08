Posłowie PiS zaskarżyli do TK przepis dot. ujawnienia zgłoszeń kandydatów do KRS

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego przepis dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do KRS – poinformował poseł Marek Ast. Jak dodał – do skargi załączony został wniosek o zabezpieczanie „tak, aby do czasu rozstrzygnięcia TK, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu”.