Poseł Lewicy poszła na ,,Strajk Kobiet''. Teraz poinformowała, że jest zakażona koronawirusem

Poseł Lewicy Małgorzata Tracz jest zakażona koronawirusem. Wcześniej pojawiała się… na tzw. „Strajku Kobiet”. Najwidoczniej Lewica w specyficzny sposób rozumie pojęcie „odpowiedzialności”.

„Niestety pandemia dopadła także i mnie. Mam pozytywny wynik testu, zaczynam kwarantannę. Dbajcie o siebie!”

- napisała Tracz na Twitterze.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski przypomniał, że poseł 29 stycznia zamieściła wpis chwaląc się udziałem w tzw. „Strajku Kobiet”.

Czy tak ma wyglądać odpowiedzialność polityków?

how it started how its going



Oczywiście życzę zdrowia Pani Poseł 👍#SzczepimySię pic.twitter.com/GvHid1EPZL