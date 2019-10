Pornografia jest dla zwyrodnialców. MOCNE ŚWIADECTWO

Poznaj niesamowitą historię Elizabeth Smart, która w wieku 14 lat została porwana ze swojego domu, a następnie przez 9 miesięcy przetrzymywana i seksualnie wykorzystywana przez swojego oprawcę. Elizabeth opowiada o fatalnej roli jaką pornografia odegrała w jej porwaniu.



Postawa i słowa Elizabeth po piekle jakie przeszła jest nie tylko tylko niesamowitą inspiracją dla każdego, kto przechodzi trudne doświadczenia w swoim życiu ale także przestrogą ostrzegającą przed szkodliwymi skutkami oglądania pornografii w życiu codziennym.



Dzisiaj Elizabeth jest szczęśliwą żoną i matką, która na co dzień zaangażowana jest we wspieranie osób porwanych, aktywnie występuje przeciwko pornografii w życiu społecznym oraz prowadzi fundację Internet Crimes Against Children mającą na celu edukowanie dzieci przez szkodliwymi skutkami przemocy i zagrożeniami seksualnymi w sieci.