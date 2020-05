Pomódl się do świętej Korony, wstawienniczki od epidemii

sdsdsdsdsd 14.5.20 11:05

Dlaczego mamy się modlić do kogoś, o kim wiadomo "stosunkowo niewiele", poza tym ten ktoś jest stworzeniem, bytem stworzonym, który żył i zmarł, i jest w rzeczywistości z którą nie można mieć kontaktu, jak naucza Biblia, ponieważ nasze światy są od siebie oddzielone zasłoną, przez którą nikt nie da rady przejść? Nie lepiej jest modlić się do Boga Żywego, Objawionego na Kartach Bożego Słowa, który tyle razy nam udowadnia, że On Jest i że On Jest Prawdą oraz że On Istnieje? Biblia przecież jasno i zdecydowanie sprzeciwia się nekromancji...



Naród ten ginie, bo brak mu poznania :(

Ślepy ślepego prowadzi i obaj zmierzają do dołu... :(



Panie Jezu, proszę, ratuj ten kraj, ratuj tych ludzi!