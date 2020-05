Pomaska zaorała się sama, a chciała Szumowskiego

ladychapel 26.5.20 14:08

Według słynnej tezy socjologa Maxa Webera etyka protestancka, potępiająca lenistwo i bezczynność jako grzech, sprzyja kształtowaniu się etosu pracy, a co za tym idzie, wpływa na dobrobyt. Trywializując, kraje protestanckie są bogatsze, bo ludzie ciężej tam pracują. Niedawno tezie tej przyjrzał się prof. Benito Arrunada. Sięgnął do badań i danych, a gdy je przeanalizował, doszedł do wniosku, że katolicy i protestanci pracują tak samo ciężko. Problem w tym, że protestanci lepiej dzielą pieniądze, bo transparentności, postaw prodemokratycznych i obywatelskich uczą się u siebie w parafii.