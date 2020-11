Polki za życiem! Piękna akcja odpowiedzią na wulgarne protesty

Wbrew temu, co lewica chciałaby wmówić opinii publicznej, nie wszystkie Polki opowiadają się za „prawem” do zabijania nienarodzonych. W sieci rozpoczęto piękną akcję, która jest świetną odpowiedzią na wulgarne protesty, z jakimi mamy do czynienia na ulicach polskich miast.

Akcja „Nie strajkuję” jest coraz bardziej popularna wśród polskich internautek. Jak pisze dziennikarka Marta Piasecka:

„Przyłączam się do akcji #NIESTRAJKUJE bo NIE ZGADZAM SIĘ na:

-lincz kobiet i ich rodzin,które są za życiem

-obrażanie niepełnosprawnych

-dewastowanie Kościołów,zastraszanie wiernych

-odbieranie życzeń śmierci itp od protestujących

-występowanie w moim imieniu przez #StrajkKobiet”.

Jedna z internautek napisała:

„#NieStrajkuję bo jestem normalną Kobietą, a nie zakompleksioną feministką”.

W innym wpisie czytamy:

„#NieStrajkuję Bo wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicy i popieranie cywilizacji śmierci kompletnie mi nie odpowiada. Marksiści rękami naiwnych dzieciaków próbują przemeblować nam Polskę. Nieoczekiwanie Wasze! Wolę #RóżaniecDoGranicNieba 📿❤”.

Podobnych wypowiedzi jest znacznie więcej. Zachęcamy wszystkie Panie do przyłączenia się do akcji!

