Polki do Strajku Kobiet: Opamiętajcie się!

05.12.2020

Stanowcze DOŚĆ!

PROSIMY, PRZESTAŃCIE!

Kobiety wobec tzw. strajku kobiet

Drogie Panie, dlaczego używacie nazwy „strajk kobiet”, kto Was do tego upoważnił? Wiedzcie, że nie jesteście reprezentantkami wszystkich kobiet w naszej ukochanej Ojczyźnie. Jako uczestniczki hałaśliwych demonstracji na ulicach polskich miast, zakłócając normalne życie ich mieszkańców, zachowujecie się w sposób ostentacyjny i prowokacyjny, niezgodnie z zasadami dobrego wychowania. Łamiecie normy społeczne i prawo.

Zarówno treść Waszego przekazu, jak i jego styl, zaprzeczają historycznie pojmowanej w naszym kraju kobiecości /opiekuńczość, wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia pomocy/. Wojowniczki, które widzimy na ulicy sugerują nam inny obraz kobiety. Czy wiecie, że niszczycie wizerunek polskich kobiet tworzony przez wieki w naszej kulturze?

Czy obca jest dla Was tolerancja, szacunek dla ludzi mających inne przekonania? Profanacje pomników Polaków zasłużonych dla nas wszystkich, niszczenie ścian kościołów, zakłócanie nabożeństw, wywołują nasz ból i oburzenie. Takie obrazki znamy z historii w wykonaniu tych, którzy kiedyś chcieli Polskę zniewolić. Do tego obsceniczne hasła, wulgarne okrzyki... Nie możemy milczeć, bo milczenie oznacza zgodę na takie zachowania.

Wzywamy Was kobiety, zwłaszcza Was młode dziewczęta, uczestniczące w tych godnych pożałowania wydarzeniach, do opamiętania, do rozwagi. Jesteście narzędziami w rękach tych, którzy przy Waszej pomocy zamierzają realizować własne cele, depczą tradycję oraz chcą wyeliminować wartości, za które walczyły i umierały pokolenia Polaków. Prosimy Was, nie bierzcie udziału w tych prowokacjach!

Drogie dziewczyny, czy jesteście pewne, że dziewczyna skandująca obelżywe hasła, gotowa do zabicia swojego dziecka, bo przyszło nie w porę, będzie uznana za dobrą kandydatkę na żonę? Pewnie chcecie, by okazano Wam szacunek, by zdobyć miłość chłopaka i wziąć ślub. W kościele, który niedawno został przez Was sprofanowany, udzielony przez księdza, który został przez Was ordynarnie potraktowany?

Nie dajcie się zwieść, pozbawić szczęścia w miłości małżeńskiej, macierzyńskiej, które czynią życie wspaniałym i pięknym.

Jako kobiety, żony, matki, stanowczo protestujemy przeciwko tym szkodliwym i nieodpowiedzialnym postępowaniom.

Drogie Córki naszego narodu, opamiętajcie się!

