Polityk Platformy broni Beaty Szydło. ,,Dajcie jej spokój! Mówię absolutnie poważnie''

alcapone 31.10.19 12:24

Bo ten tzw. aktyw PO to tak agresywna zdegenerowana dzicz że nawet nie zauważają podłości tego co robią, i też nonsensu. Nie zauważają jak się demaskują, jak kompromitują PO.

Bo co? Nie wolno już prywatnie spokojnie przejść ulicami miasta, czy jechać w spokoju pociągiem? Oni się czują jak kapo w obozie koncentracyjnym, dokładnie tak. Przypominam, podstawowym zadaniem kapo było stałe nękanie/terroryzowanie/dręczenie więźniów tak aby nawet nie przyszło im do głowy robić jakiś bunt przeciw komendzie obozu złożonej z esesmanów. Permanentne dręczenie i utrzymywanie milionów zwykłych Polaków w strachu, to jest ich system.