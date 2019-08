Policyjne śmigłowce pilnują, by owsiakowicze mogli bezpiecznie taplać się w błocie

Policyjne śmigłowce pełnią ważną rolę podczas zabezpieczenia kostrzyńskiego festiwalu. Dają podgląd sytuacji z góry, przesyłając obraz na żywo, co jest istotne przy zarządzaniu policyjnymi siłami. Black Hawk to także maszyna do zadań specjalnych, z której w razie konieczności mogą skorzystać policyjne oddziały kontrterrorystyczne.

O skali policyjnych działań można się przekonać wsiadając do jednego z dwóch śmigłowców, które zostały oddelegowane wraz z załogami do Kostrzyna. Dla dowódców operacji ich pomoc jest nieoceniona. Dają możliwość podglądu bieżącej sytuacji, bo obraz z pokładu maszyny jest przesyłany na żywo do sztabu. To pozwala bardzo szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Choć o ogromnym ruchu pojazdów i pieszych można przekonać się będąc na ziemi, to jednak widok z góry pokazuje jak zmienia się na te kilka dni przygraniczny Kostrzyn.