Podpisy dla Trzaskowskiego. Radni PiS zawiadomili prokuraturę i PKW

Zawiadomienie zostało złożone po opublikowaniu przez TVP.Info artykułu oraz materiału, na którym widzimy jak dziennikarze podpisują listy poparcia dla Trzaskowskiego. Miało to mieć miejsce w biurze rachunkowym, które prowadzi radna dzielnicy Praga-Południe Bożena Manarczyk z Koalicji Obywatelskiej.

„W związku z ujawnieniem tych informacji przez media i z nagraniem czujemy się jako radni klubu PiS w obowiązku złożyć zawiadomienia do stosownych organów, przede wszystkim do PKW, ale też do prokuratury”.