Pobicie izraelskich studentów. Policja ustaliła sprawców

Do sprawy zatrzymano dwóch Holendrów pochodzenia ormiańskiego. Dalsze działania w tej sprawie prowadzone będą w ramach współpracy międzynarodowej.

Do ataku doszło w sobotę, 7 września, ok. godz. 5 przed jednym z budynków na ul. Twardej w Warszawie. Jak poinformowała policja, do grupy izraelskich studentów podeszło wówczas trzech mężczyzn, z których jeden był bardzo agresywny i miał krzyczeć, że jest Palestyńczykiem.