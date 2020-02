PO KO che wrócić i … „gołąbek pokoju”

Leszek 16.2.20 10:35

Nie próbujcie kanalie zakłamywać rzeczywistości.



PIS sam cały czas promuje swoich teoretycznych rywali.



Reaktywował zboczoną lewicę w Sejmie.



W każdym programie, bez przerwy zajmuje się PO , jest to wypowieć negatywna,

ale w dzisiejszym medialnym świecie najważniejsze jest to aby się mówiło.



W imię tej zasady Krzysztof Bosak jest pomijany, przemilczany.



Wystarczy pooglądać telewizję reżimową TVP.



W stacjach Komercyjnych, jest to normalne , ale one są na usługach korporacji.



Nikomu z obecnych partie takich, jak PIS, PO, PSL,SLD nigdy nie był ważny interes Polski.



Te partie tylko jak pasożyt wykorzystują Polaków, udając że się kłócą.



Osły, posły to pajace,bezrozumne istoty, które głosują z kartki.



Tu nie ma mowy o demokracji, czy dyskusji, tylko wszystko jest sterowane przez tzw. lobbystów.



Jak PIS sam niszczył swojego ministra Św. Pamięci Jana Szyszko każdy może się przekonać z relacji wdowy małżonki J,. Szyszko.



Mamy ciągle kanalie przy korycie, które tylko jak kameleon zmieniają barwę.



Polacy to nie durny naród iż końcu wszystkich was wyp.... na zbity pysk.