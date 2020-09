Płaszcz damski liderem jesiennej garderoby

Płaszcz damski cieszy się największym powodzeniem jesienią i zimą. To wtedy powierzamy mu pierwszą rolę w każdej stylizacji. Jest naszą wizytówką i potrafi wiele o nas powiedzieć. Powinien być przede ciepły, lekki i modny. Płaszcz, który łączy w sobie te wszystkie cechy to oczywiście płaszcz wełniany.

Zalety wełny są nam znane nie od dziś. To ona sprawia, że jest nam ciepło, ponieważ charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. W strukturze włókna wełnianego zatrzymuje się dużo powietrza, co tworzy barierę między skórą a niską temperaturą powietrza.

Wełna doskonale separuje wilgoć od skóry. Jest w stanie wchłonąć wilgoć nawet do 50% i odseparować ją od naszej skóry. Co także jest ważne, wolniej się brudzi. Wisienką na torcie jest elegancki wygląd. Płaszcz zimowe damskie z wełny robi niesamowity efekt, bo jakość tkaniny nie tylko czujemy przy dotyku, ale możemy też zauważyć „gołym okiem”. Wełniane płaszcze nigdy nie wychodzą z mody, ale co sezon pojawiają się nowe pomysły na stylizacje w których grają rolę główną. Dzisiaj płaszcze wełniane nosimy w wielu stylizacjach, od eleganckiej poprzez miejską aż po sportową. Zgodzimy się wszyscy, że w wersji klasycznej płaszcz z wełny zawsze zdaje egzamin. Świetnie wygląda w zestawieniach z plisowanymi spódnicami, eleganckimi cygaretkami czy sukienkami ołówkowymi. Wystarczy dobrać do nich stylowe botki lub kozaki i gotowy look. Ale moda jest bardzo dynamiczna, zmienna i szalona. Dopuszcza eksperymenty i połączenia, które na pierwszy rzut oka wydają się być niemożliwe, a które w efekcie tworzą świetną całość. W ten sposób narodził się trend zakładania płaszcza do luźnych bawełnianych spodni, trampek i bluzy. Dziś jeansy, bluza i sneakersy w zestawie z wełnianym płaszczem to jedna z modniejszych stylizacji sezonu. Dzięki czemu płaszcz wełniany zyskał uniwersalność.

Stawiając na wełniane okrycia musimy dobrać także odpowiedni krój. Płaszcz powinien podkreślić atuty sylwetki i zatuszować jej wady. Warto w tym celu zapoznać się z kolekcją Lavard. Marka proponuje nam różne fasony i kroje okryć. Od klasycznych trenczy i dyplomatek, poprzez modele „szlafrokowe” i wiązane w pasie, aż po płaszcze oversize lub z wyraźną strukturą „baranka”. Kolekcja Lavard to niesamowity efekt połączenia klasyki i bieżących trendów. Okrycia oparte na sprawdzonych formach, ale inspirowane nowoczesnymi rozwiązaniami to propozycje, które pokochają wszystkie kobiety. Uszyte z niezwykłą starannością i niesamowitą dbałością o detale są wyrazem pasji do rzemiosła krawieckiego. Bogata kolorystyka i przeróżne wzory pozwolą na znalezienie idealnego płaszcza każdej kobiecie. Propozycje w kratę lub z futerkiem przypadną do gustu kobietom lubiącym wyróżnić się w tłumie. To płaszcze, które nie wymagają już żadnych dodatków. To one są „clou” każdej stylizacji. Modele gładkie pozostawiają pole do popisu, w otoczeniu przemyślanych akcesoriów stworzą niesamowite zestawy.

Warto pokusić się na propozycje marki Lavard. Wysokiej jakości tkaniny i dbałość o szczegóły gwarantują wygodę i komfort użytkowania. Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją! Każda kobieta niezależnie od wieku, charakteru czy stylu życia znajdzie płaszcz idealny dla siebie!

