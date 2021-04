Piotrowicz w uzasadnieniu wyroku TK: przepis wprowadza nieznaną instytucję pełniącego obowiązki RPO

Dziś zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. TK orzekł, że badane przepisy są niezgodne z Konstytucją. Oznacza to, że obecny RPO Adam Bodnar nie może pełnić swojej funkcji. Ustne motywy wyroku przedstawił po publikacji sędzia TK Piotrowicz.

- Trybunał zaznaczył, że sprawa, w której zapadł wyrok, nie dotyczy ani konkretnego Rzecznika Praw Obywatelskich, ani urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako takiego. Trybunał zajmował się jedynie przepisem regulującym kwestie kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich. To trzeba z całą mocą podkreślić - powiedział Piotrowicz.

Piotrowicz podkreślił, że badany przepis może być wykorzystywany do automatycznego przedłużania kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Można by uznać, że jest to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki RPO. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy, bez żadnych ograniczeń czasowych czy przedmiotowych - podkreślił.

Wskazał ponadto, że "zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony".

jkg/tk.gov