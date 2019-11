Piotr Duda: Wycofanie się z likwidacji limitu 30-krotności to dobra decyzja. Czas na dialog o całym systemie

To również dobra okazja do rozpoczęcia poważnej dyskusji na forum Rady Dialogu Społecznego o całym systemie emerytalnym, w tym szczególnie o pełnym oskładkowaniu umów zleceń, czy wprowadzeniu kryterium stażowego uprawniającego do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek. Na taką debatę NSZZ „Solidarność” jest otwarty.



Podobnie jak jest otwarty na dyskusję o zmianach w systemie podatkowym. Nie tylko o postulowanej przez „Solidarność” wyższej kwocie wolnej od podatku, ale również o rozważeniu wprowadzenia trzeciego, wyższego progu podatkowego.



Przyjmując za dobrą monetę deklarację Pana Premiera, wygłoszoną podczas dzisiejszego expose, że rząd w Radzie Dialogu Społecznego będzie cierpliwie wsłuchiwał się w głos partnerów społecznych, mamy dzisiaj szansę na nowy pozytywny impuls w tym obszarze. Szczególnie, że w ostatnich latach jakość dialogu społecznego w Polsce pozostawiała wiele do życzenia.



Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"/tysol.pl