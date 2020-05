PILNE: Rząd znosi obostrzenia! Koniec ograniczeń w handlu, gastronomii i kościołach, na dworze bez maseczek

Siwy Waldi 27.5.20 12:22

Serio, nie wiem co ten człowiek sobie wyobraża. Że jak wszystko otworzy to co, wirus posłusznie zgodnie z rozporządzeniem sobie zniknie. Kto normalny szanujący sobie życie czy zdrowie pójdzie dzisiaj do kina??? Oni już kompletnie oderwali się od rzeczywistości. Kilka dni temu był reportaż z pytaniem do polskich specjalistów wirusologów, epidemiologów i specjalistów od chorób zakaźnych czy rząd się z nimi konsultuje... odpowiedź nie.