Pilne! Nergal się doczekał. Skazany za obrazę uczuć religijnych – 15 tys. grzywny i koszty

- Okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości – czytamy we wpisie mec. Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Ordo Iuris naTwitterze.

Znany muzyk i prowokator Nergal został uznany winnym obrazy uczyć religijnych. Zasądzono mu 15 tys. grzywny oraz pokrycie kosztów rozprawy. Prezes Instytutu Ordo Iuris pogratulował radnemu Dariuszowi Mateckiemu oraz prawnikom z Instytutu Ordo Iuris wygranego procesu.

- „Nergal” skazany na 15.000 zł grzywny i 3.453 zł kosztów za obrazę uczuć religijnych przez znieważenie obrazu NMP - publikując zdjęcia zniszczonego obrazu nadepniętego obutą nogą.

Gratuluję interwencji Ordo Iuris i Dariuszowi Mateckiemu

Oczywiście jak widać to wyrok nakazowy. Zapewne inicjuje dalsze postępowanie. Ale, w duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści. To ważna zmiana. - czytamy we wpisach mec. Kwaśniewskiego na Twitterze.

Oczywiście jak widać to wyrok nakazowy. Zapewne inicjuje dalsze postępowanie.



Ale, w duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści.



To ważna zmiana. — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) February 15, 2021

Mamy to 💪

Pora uświadomić ogółowi społeczeństwa, że 196 kk dotyczy również chrześcijan, na dokładnie takich samych zasadach jak wyznawców innych religii. — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 15, 2021

mp/twitter