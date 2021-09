Pierwszy reaktor jądrowy do 2030 roku? Solorz i Sołowow zwiększają tempo prac

Jacuś 7.9.21 12:30

Po pierwsze, skąd weźmie Polska paliwo do reaktorów, a jeśli sprowadzi to za jakie pieniądze? Po drugie, co się stanie z wypalonym paliwem jądrowym, gdzie będą odpady składowane, czy to bezpieczne dla ludzi, gdzie i w jaki sposób utylizacja będzie wykonana? Po trzecie, to ,że tych dwóch panów będzie budować reaktor to kto za to zapłaci i jakie w ostateczności wyniosą koszta za energię.