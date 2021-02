Pęknięcie himalajskiego lodowca. Nawet 150 ofiar

W północnych Indiach doszło dziś do pęknięcia części himalajskiego lodowca i uszkodzenia tamy na rzece Alaknanda, co wywołało powódź. Według informacji przekazanych przez lokalne władze w wyniku tego zdarzenia zginąć mogło od 100 do 150 osób.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

- „Liczba ofiar nie została jeszcze potwierdzona, ale obawiamy się, że od 100 do 150 osób nie żyje” – przekazał agencji Reutera przedstawiciel lokalnych władz.

Jak opisuje świadek zdarzenia, w dół rzeki pędziła lawina wody, skał i pyłu. W akcji ratunkowej udział biorą indyjskie siły powietrzne. Policja ewakuuje dystrykt Chamoli, gdzie znajduje się tama. W terenach nadrzecznych sąsiedniego stanu Uttar Pradeś również obowiązuje stan najwyższej gotowości.

WATCH | Heavy flooding in #Dhauliganga river in #Chamoli's #Joshimath area after water level rose sharply following a #glacier burst. Casualties feared, several houses damaged. A team of #ITBP personnel rushed to spot. #Uttarakhand #Avalanche pic.twitter.com/Zkes4ANVJa — News Vibes of India (@nviTweets) February 7, 2021

kak/PAP