PE znów chce grillować Polskę. Tym razem chodzi o 'Stop Pedofilii'

Obywatelski projekt ustawy mającej przeciwdziałać propagowaniu pedofilii trafił pod obrady Sejmu RP. W najbliższych dniach posłowie do Parlamentu Europejskiego mają podjąć rezolucję potępiającą ten projekt, mimo że rozwiązania zabraniające namawiania małoletnich do podejmowania aktywności seksualnej funkcjonują w takich państwach jak Niemcy i Wielka Brytania. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę projektu, której główne wnioski zostaną przekazane eurodeputowanym.



W lipcu do Marszałka Sejmu wpłynął obywatelski projekt zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”. Jego głównym inicjatorem jest Fundacja Pro – Prawo do życia, wspierana przez wiele innych organizacji społecznych. Komitet zebrał przeszło 260 000 podpisów poparcia dla projektu. Najważniejszym celem projektu jest przeciwdziałanie publicznemu propagowaniu lub pochwalaniu pedofilii. Przewiduje on również kary za publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez osoby małoletnie obcowania płciowego lub dokonywania przez nie innych czynności seksualnych.