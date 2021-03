PE chce odebrać Polsce fundusze. Powodem kwestia LGBT

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował w mediach społecznościowych, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad odebraniem Polsce funduszy unijnych. PE chce skierować do KE rezolucję w tej sprawie, powołując się na kwestie związane z mniejszościami seksualnymi.

W ocenie Parlamentu Europejskiego w Polsce nie są realizowane postulaty LGBT, w związku z czym europosłowie chcę wezwać Komisję Europejską do odebrania Polsce funduszy unijnych. Informując o tych planach, wiceminister Sebastian Kaleta podkreśla, że mają one zostać oparte o rozporządzenie o warunkowości, które było przedmiotem sporu w czasie grudniowego szczytu UE. Wówczas to Solidarna Polska stanowczo domagała się zawetowania unijnego budżetu, jednak ostatecznie budżet przyjęto, jednocześnie przyjmując deklarację mającą określić sposoby użycia rozporządzenia o mechanizmie praworządności.

- „PE pracuje nad projektem rezolucji, w myśl której PE chce wezwać KE do odebrania Polsce funduszy unijnych na podstawie niezablokowanego rozporządzenia o warunkowości jeśli Polska nie będzie realizować postulatów środowisk LGBTQI”

- napisał polityk Solidarnej Polski na Twitterze.

PE pracuje nad projektem rezolucji, w myśl której PE chce wezwać KE do odebrania Polsce funduszy unijnych na podstawie niezablokowanego rozporządzenia o warunkowości jeśli Polska nie będzie realizować postulatów środowisk LGBTQI.



Dlatego @KGawkowski dziś atakuje min. @ZiobroPL pic.twitter.com/brp5Jh8R4w — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) March 4, 2021

Obecnie w Zjednoczonej Prawicy toczy się spór dotyczący ratyfikacji wynegocjowanego w grudniu budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy. Solidarna Polska zapowiada, że zagłosuje przeciw Funduszowi Odbudowy, widząc w nim zagrożenie dla polskiej suwerenności.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl