Papież: Nie bądźcie ,,chrześcijanami na pokaz''

„Wielu chrześcijan umywa ręce wobec kulturowych i historycznych wyzwań naszych czasów, ale także wobec dużo mniejszych spraw – mówił Ojciec Święty. – Ile razy widzimy chrześcijan skąpych wobec osób, które proszą o jałmużnę: «Nie, nie ja nie daję, bo on to przepije». I umywają ręce. Nie chcę, aby ludzie się upijali i nie daję jałmużny. «Ale on nie ma co jeść...». «To jego problem, ja nie chcę, aby się upijali». Słyszymy to wiele razy. Postawić Boga do kąta i umyć ręce, to dwie niebezpieczne postawy, bo to tak, jak gdyby przeciwstawić się Bogu. Pomyślmy, co by się stało, gdyby tak On postawił nas do kąta. Nigdy nie weszlibyśmy do nieba. I co by się stało, gdyby Pan w stosunku do nas umył ręce? Biedaczki.“