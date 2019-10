Palade prognozuje: Aż 49 proc. poparcia dla PiS!

Mirek 8.10.19 10:35

Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu . Sondaże są tylko sondażami . Na sondażach przejechał się Komorowski . Michnik już ogłosił że Komorowski może przegrać wybory prezydenckie tylko w przypadku gdyby zakonnicę w ciąży przejechał na pasach . Komorowski zakonnicy na pasach nie przejechał a wybory przegrał . Żeby wygrać wybory to trzeba iść do lokalu wyborczego i zagłosować na PiS . Dlatego gdyby mnie nawet wszystkie zęby rozbolały to pójdę i zagłosuję na PiS !!! .