Pakistan: zderzenie ekspresowych pociągów, liczne ofiary i ranni

Dziś rano na południu Pakistanu zderzyły się dwa pociągi. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 30 osób, a dziesiątki zostało rannych. Od 15 do 20 osób wciąż znajduje się we wrakach pociągów, trwa akcja ratunkowa. Pociągi przewoziły łącznie około 1100 pasażerów.

Do katastrofy doszło w ten sposób, że najpierw wykoleił się pociąg Millat Express. Następnie uderzył w niego pociąg Sir Syed Express - przekazały lokalne władze w Pakistanie.

Nie są jeszcze znane przyczyny wykolejenia się przez pierwszy pociąg ani w jaki sposób doszło do zderzenia pociągów. Katastrofa miała miejsce w prowincji Sindh w południowym Pakistanie.

At least thirty passengers have been killed in a result of collision of two trains near Ghotki this morning @PakrailPK https://t.co/Zts8dyU2p4 pic.twitter.com/0fFMIicMYF