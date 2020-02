PAD: spotkanie w BBN, MSWiA zajmuje się zabezpieczeniami przed koronawirusem już od kilku tygodni

Pascal 26.2.20 18:48

Andrzej Duda ośmiokrotnie złamał konstytucję na którą przysięgał, co wypomniał mu nawet jego były promotor prof. Jan Zimmermann. Prezydent złamał następujące artykuły ustawy zasadniczej: art. 2, 10, 32, 42, 126, 173, 183, 187, 190. Dał się poznać jako posłuszny wykonawca poleceń Jarosława Kaczyńskiego.

W czasie rządów PO i PSL w Europarlamencie oskarżał polskie władze o sfałszowanie wyborów, nie mając żadnych dowodów. Unię Europejską publicznie nazwał "wyimaginowaną wspólnotą, z której nic nie wynika". Powiedział również "ojczyznę dojną racz nam zwrócić, Panie", co w związku z licznymi aferami PiS-u brzmi jak prośba o kontynuację. Miał pretensję do Unii Europejskiej o promowanie żarówek energooszczędnych. Być może woli lampy naftowe?

Jest rekordzistą w ilości odbytych lotów na koszt podatników.

Objął patronat nad uroczystością upamiętniającą 75-lecie powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, oskarżanej o kolaborację z Niemcami.

W czasie wystąpień głośno krzyczy i opowiada niewybredne kawały ośmieszające rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgodnie z nakazem Jarosława Kaczyńskiego mianował Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wstydząc się tych nominacji nie wpuścił dziennikarzy na ich zaprzysiężenie. Określił wybór prof. Małgorzaty Gersdorf na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jako "wstyd".

Andrzej Duda woli 2 mld zł z budżetu państwa przeznaczyć na dotację telewizji tzw "publicznej", a tak naprawdę pisowskiej, niż na leczenie onkologiczne.

Komu podoba się taka prezydentura?