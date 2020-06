PAD: Moi przeciwnicy nie oferują nic poza krzykiem i obelgami

12.6.20 20:39



Jeden z komentarzy:



Czytelnik IP



Nawet niejaki dr Stanisław Krajski niestrudzony badacz masonerii w swojej ostatniej książce Masoneria 2020.Na rozdrożu historii ostrzega nas przed masońskimi randystami. I uważa że poglądy randystów wyznaje wiėkszość posłów Konferencji. O co walczą randyści, likwidacjaę chrześcijaństwa, wszechwładzę wielkiego kapitału i korporacji wyprzedaż majątku narodowego w prywatne ręce. Cytując autora. Korwin Kopalni nie należy zamykać Należy je sprzedać na licytacji. Sośnierz o kopalniach. Sprzedać bo to jest niczyje. Już mieliśmy rządy PO i wyprzedaż majątku narodowego."



https://dorzeczy.pl/kraj/143278/trzeba-bedzie-zagryzc-zeby-zaskakujace-wyznanie-polityka-konfederacji-nt-ii-tury-wyborow.html



He, he, he... p. Wilk ogłosił to, mimo że p. Trzaskowski pochwalił się Bildelbergami i p. Sorosem. He, he, he... szczyrzy do bulu narod... NARODOWCY oczywiście...