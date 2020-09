Oto język ,,elit''! Applebaum Trumpa nazwała ,,debilem'', Duda zaś ,,bredzi''

Poziom opinii Anne Applebaum sięgnął dna. Żona Radosława Sikorskiego w swojej najnowszej książce obelżywie pisze między innymi o prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Uderzyła też w polskiego prezydenta, Andrzeja Dudę.

Sławomir Jastrzębowski na Twitterze zamieścił fragment wspomnianej książki pt. „Matka Polka”. Applebaum pisze tam:

„Jeśli ludzie są w stanie oddać głos na kogoś takiego jak Trump, który jest ewidentnie debilem, który nic nie rozumie, mówi sloganami na zmianę z hasłami rasistowskimi, lub Duda, który bredzi o Unii Europejskiej, wtedy trzeba zapytać, po pierwsze, czy demokracja jest możliwa, i po drugie, czy jest potrzebna?”.

Jak podkreśla, nie chodzi jej o politykę, ale charakter i „osobiste przymioty”. Jak widać, ona sama nie ma sobie nic do zarzucenia mimo używania takiego języka. Dodała też, że nie zaprosiłaby do swojego domu ani Andrzeja Dudy ani Donalda Trumpa, za to chętnie widziałaby w nim – a jakże – Bronisława Komorowskiego czy Baracka Obamę. Stwierdza też:

„Pewien nowojorski przyjaciel powiedział o Trumpie, że jest dokładnie taki, jak od dzieciństwa uczono go, żeby nigdy nie był. Chamski dla kobiet, wulgarny, oszust i kłamca. Nawet jak się nienawidzi Hillary czy Komorowskiego, nie wiem, jak można zagłosować na Dudę czy Trumpa, bo to wbrew pojęciu szacunku”.

To już koniec. Pani Applebaum nie zaprosiłaby na obiad ⁦@POTUS⁩ i ⁦@AndrzejDuda⁩. Wcześniej pani Anne dużo mówi o szacunku, który jest niezbędny w demokracji... Piękny umysł. pic.twitter.com/5MRNEPBt15 — sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) September 27, 2020

A tacy Trump i Duda muszą obejść się smakiem. Ich pani Anne (kiedyś kandydatka in spe na polską pierwszą damę) nigdy nie zaprosi do swego domu bowiem Trump jest "ewidentnym debilem", a Duda "bredzi". I oni nawet nie powąchają bigosu pitraszonego przez Bronisława. pic.twitter.com/bEcvi7BNSB — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) September 27, 2020

