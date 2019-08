Ordo Iuris żąda wyjaśnień od warszawskiego ratusza. Chodzi o LGBT+

No to chyba czas, by ten cały Ordo Iuris wyjaśnił kto ich finansuje,ile zarabiają członkowie tego pseudo instytutu i na co konkretnie wydają pieniądze!



Trzeba to przecież prześwietlić, bo oni w dość jawny sposób występują w obronie interesów obcych państw - rosji i pedofilnego watykanu.

