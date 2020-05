Onet: Kidawa bije się o swoją kandydaturę

-„Jeśli będzie znana data wyborów prezydenckich i będą one konstytucyjne, to wezmę w nich udział” - wciąż zapewnia wicemarszałek Sejmu.

-„Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest w stanie dostać się do drugiej tury i wygrać z obecnym prezydentem. Jest naszym atutem. Musimy wszyscy mocno zaangażować się w kampanię wyborczą, która ma swój nowy początek”.

Jak twierdzi Onet, który powołuje się na źródła zbliżone do Borysa Budki, takie działania Schetyny mają być skierowane na umożliwienie mu powrotu do władzy w partii. Ma to stać się dla niego możliwe po pewnej porażce Kidawy i spowodowanym nią wewnętrznym tąpnięciem.