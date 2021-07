OMA zawiadamia proprokuraturę ws. Markusz, Jachiry i Granowskiego. Jewish.pl oburzone?

- "Jewish PL" oburzone, że chcemy realizować przepis karny zawarty w ustawie o IPN? Mamy zatem pytanie do tej redakcji - jakie sankcje grożą w Izraelu, czy w Niemczech za negowanie Holocaustu? I dlaczego Polska ma nie ścigać osób, które kłamią na temat zbrodni na naszym narodzie? - pisze na Twitterze Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.

- "Katarzyna Markusz i Jan Grabowski działają w naszej fundacji. To świetnie, że ich słowa nie spodobały się podopiecznemu ministra Ziobry – tylko dobrze to o nich świadczy" – czytamy we wpisie Jewish.pl, co wygląda na swoitego rodzaju drwinę zarówno ze składających doniesienia, jak też z tragedii Polaków podczas II wojny światowej.



Sprawa skierowania doniesień do prokuratury na historyka Jana Grabowskiego, posłankę PO Klaudię Jachirę i dziennikarkę Katarzynę Markusz przez Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu dotyczy możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z uwagi na ich wpisy w mediach społecznościowych.

- „Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 55 ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu wobec Jana Grabowskiego, Klaudii Jachiry i Katarzyny Markusz zostały dziś wysłane do prokuratury” – czytamy we wpisie zamieszczonym przez OMA na Facebooku w czwartek.

Chodzi o art. 55, który brzmi:

- „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 tej ustawy, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Dla przykładu Markusz napisała:

Ze szczegółami pozostałych zawiadomień można zapoznać się poniżej.

Katarzyna Markusz i Jan Grabowski działają w naszej fundacji. To świetnie, że ich słowa nie spodobały się podopiecznemu ministra Ziobry - tylko dobrze to o nich świadczy.



Katarzyna Markusz i Jan Grabowski działają w naszej fundacji. To świetnie, że ich słowa nie spodobały się podopiecznemu ministra Ziobry - tylko dobrze to o nich świadczy.



