Odradza się radykalne skrzydło niemieckiej prokremlowskiej Alternative fur Deutschland

W prawicowej prorosyjskiej niemieckiej partii Alternative fur Deutschland (AfD - Alternatywa dla Niemiec) odradzają się tendencje radykalne - informuje Deutsche Welle z powołaniem na źródła niemieckie. Informacje takie pojawiły się kilka miesięcy po tym, jak niemiecki kontrwywiad przestał obserwować ugrupowanie.

Radykalna i nacjonalistyczna frakcja AfD o nazwie "Skrzydło" nie istnieje od ponad roku. Frakcja została rozwiązana w momencie, gdy niemiecki kontrwywiad zaczął obserwować ten radykalny odłam AfD. Ten zaś uznał Skrzydło za grupę skrajnie prawicową. AfD obawiała się, że nierozwiązanie Skrzydła może doprowadzić do objęcia obserwacją całego ugrupowania.

Z informacji niemieckich mediów wynika jednak, że następuja odbudowa struktur Skrzydła po tym, jak kontrwywiad przestał już obserwować frakcję AfD.

Fakt ten potwierdzają nagrania ze spotkania ok. 40 polityków AfD z Dolnej Saksonii, do których dotarli dziennikarze Norddeutscher Rundfunk (NDR) oraz Westdeutscher Rundfunk (WDR). Wydarzenie miało miejsce w lutym br. w gospodzie w mieście Verden. Z zarejestrowanych rozmów wynika, że byłe „Skrzydło” w Dolnej Saksonii powołało nowe struktury organizacyjne, równoległe do struktur partii AfD. Powołano kilkunastu koordynatorów regionalnych. Grupa miała przyjąć nazwę „Patrioci”.

- Możemy sobie pogratulować reaktywacji starych struktur „Skrzydła - mówił jeden z nagranych polityków.

Rozmowy zostały nagrane przez jednego z członków AfD, który przyszedł na omawiane spotkanie polityków. Obecni na nim byli członkowie zarządu AfD w Dolnej Saksonii oraz kilkoro posłów do Bundestagu.

Samo spotkanie miało charakter poufny. Był na nim były regionalny przewodniczący AfD Armin-Paul Hampel. Ten jednak stwierdził, że spotkanie nie dotyczyło odbudowy struktur Skrzydła, za to miało charakter "spotkania motywacyjnego bazy partyjnej".

jkg/deutsche welle