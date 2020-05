Od dziś bez maseczek w przestrzeni otwartej. Co musisz wiedzieć?

30.5.20 9:29

@Marcin

zanim będziesz stawiał wymienionym pomniki, to może wyjaśnią oni Polakom to, co ostatnio pojawia się w przestrzeni publicznej, jak choćby tu,







PREMIER RP Mateusz Morawiecki głosi : opr. cit. " Jesteśmy w sytuacji, w pewnym sensie NIE do Odwrócenia. Ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy" ... właściciele: CHabad Lubawicz – Rothschild ... George Soros i INNI ... w państwowości , która ... już NIE istnieje ... TO państwo - Rzeczpospolita POLSKA po REWOLCIE 1989 roku , przekształcone zostało w spółkę z o.o. zarejestrowaną pod Nr 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w centralnym rejestrze spółek i firm jako usługi. Tu dowód: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar? CIK=0000079312 „najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów.” https://www.odkrywamyzakryte.com/iiirp/ https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz



https://teresagarland.neon24.pl/post/155588,handel-ludzmi-poprzez-nr-pesel-i-firme-poland-republic-of