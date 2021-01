Oburzenie na lewicy. Ksiądz wymaga od kandydatów do bierzmowania odcięcia się od Strajku Kobiet

W mediach społecznościowych wybuchła burza po opublikowaniu oświadczenia, którego podpisania wymaga przygotowujący młodzież do bierzmowania duchowny. W oświadczeniu tym kandydaci mają zdystansować się od tzw. „Strajku Kobiet”. Oburzonym rodzicom i uczniom odpowiadają internauci: „Albo wiara, albo zabijanie”.

Sakrament bierzmowania jest w Kościele katolickim nazywany również „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej”. Przyjmując go młodzi ludzie wyznają przed wspólnotą Kościoła swoją wiarę i zobowiązują się do realizowania jej w swoim życiu oraz przekazywania innym. Nic więc dziwnego, że otwarte wyrażanie poparcia dla inicjatyw sprzeciwiających się tej wierze jest przeszkodą do przyjęcia sakramentu. Tymczasem w lewicowych mediach oburzenie wywołał fakt, że ksiądz w Ropicy Polskiej wymaga od kandydatów do bierzmowania odcięcia się od proaborcyjnych manifestacji.

Portal gorlice24.pl, a za nim inne media, publikują zdjęcie oświadczenie, którego podpisania wymaga przygotowujący młodzież do bierzmowania kapłan. W oświadczeniu tym kandydaci mają zapewnić, że nie popierają „postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary”.

Tymczasem w małopolsce ksiądz każe podpisywać osobom ubiegającym się o bierzmowanie taki dokument... pic.twitter.com/6jjkm3tvyh — Sebastian Ferenczak ⚡ (@Hiwas16) January 25, 2021

Tym, którzy oburzają się postawą duchownego, odpowiadają internauci.

Brawo ks. S.Makowiecki! We wszystkich parafiach tak powinno być! Bierzmowanie jest Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i tą dojrzałość musi ktoś zweryfikować - no to chyba będzie to ksiądz dopuszczający do tego Sakramentu? — Barbara Tyszkiewicz (@BarTysz) January 25, 2021

Nie widzę w tym nic złego. Bierzmowanie to świadome potwierdzenie chrztu. Jeśli ktoś się na nie decyduje to znaczy że potwierdza swoją przynależność do kk. Może więc kilka osób się zastanowi i zrezygnuje z kolejnej okazji do przywiązania się do tej instytucji. — Tomasz Richter (@TomaszRichter) January 25, 2021

Albo wiara albo zabijanie. — PB (@Piotr__Bach) January 25, 2021

Trochę bezpośrednie przypominanie prawd wiary, ale przecież bierzmowanie jest dla dojrzałych katolików, więc skąd to oburzenie? — Janusz Witrykus (@Janusz_1957_) January 25, 2021

kak/gorlice24.pl, Twitter, wPolityce.pl