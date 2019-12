Obława! Kaczmarski na dziś

Marek21 16.12.19 12:51

I znów z artysty robią tylko i wyłacznie "Barda Solidarności".

Jak nie "Obława" to "Mury".

Przed takimi wielbicielami wpychającymi go w wąskie ramki politycznego zapotrzebowania Kaczmarski uciekł do Australii.

Nie wytrzymał kultu odbierającego mu pełnię jego twórczości o Człowieku a nie tylko o Solidarności i stanie wojennym.



"Obława" nie jest o ZOMO!

Dotyczy każdego polowania na ludzką wolność!