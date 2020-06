Objawienia z Włoch. Abp Viganò: Być może czekają nas jeszcze cięższe doświadczenia

W przesłaniach z Civitavecchia jest m.in. ostrzeżenie o tym, że „świat staje się coraz bardziej więźniem mroków i niegodziwości szatana” i że dotyczy to także „sług Kościoła”, a sam Kościół zostanie poddany ciężkiej próbie. Najpotężniejsza broń, jaką dysponują ludzie, to według objawień Różaniec, nawrócenie serc do Boga poprzez Niepokalaną, miłość, pokora i modlitwa. Abp Viganò podkreślił także, że „przesłania mocno wzywają ludzi do powrotu do życia sakramentalnego”, do częstego przystępowania do spowiedzi i Komunii św. Nie należy jednak bać się ludzi, ale pokładać nadzieję w Bogu, któremu należy zaufać z prostotą dziecka, które „wkłada dłoń w dłoń Ojca”.