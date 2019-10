O. Leon Knabit: Dość żartów z Halloween!

Juliusz Slowacki 31.10.19 18:18

JA BĘDĘ TA SPĘDZAŁ TE NASZE DZIADY, CZY HALLOWEEN, CZY WASZE ŻYDOWSKIE ŚWIĘTO WPISANE AKURAT W DATĘ POGAŃSKICH ŚWIĄT, W TAKI SPOSÓB W JAKI MI SIĘ TO PODOBA.



Wam też to polecam. Jedni chcą spędzić w ciszy i użalając się nad sobą, inni bawiąc się, śmiejąc, pijąc i ciesząc życiem. Co was interesuje jak inni ludzie świętują. Tak was boli d... że inni są szczęśliwi?