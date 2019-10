Nowy Jork: Drakońskie kary za obrażanie nielegalnych imigrantów

Jako że lewica w USA od dawna walczy ze sformułowaniem „nielegalny obcy”, za użycie go w Nowym Jorku będzie groziła poważna kara.

Jak będzie wyglądało egzekwowanie nowych przepisów? Dowiemy się wkrótce. Warto jednak mieć świadomość, że prawo w USA bardzo poważnie podchodzi do wolności słowa od rządowej cenzury, którą gwarantuje pierwsza poprawka do konstytucji. Komentatorzy podkreślają, że nawet jeśli ktoś w wyniku nowych przepisów zostanie faktycznie ukarany, może bez większych problemów zaskarżyć miasto do sądu i wygrać.