Nowe mieszkanie od dewelopera - czy warto?

Rynek deweloperski rośnie w siłę, coraz więcej powstaje mieszkań i nowych osiedli, które dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi, aż się proszą, aby kupić w nich swoje nowe lokum. Decydujemy się na zakup mieszkania i pojawia się pierwszy dylemat czy kupić nowe mieszkanie z rynku pierwotnego, czy z rynku wtórnego. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Zastanówmy się zatem czy warto kupować mieszkanie prosto od dewelopera?

Niektóre inwestycje jeszcze nie są skończone, a przedsiębiorstwa budowlane wystawiają mieszkania na sprzedaż. Ludzie nie obawiają się kupować mimo wszystko takiego “kota w worku”, kiedy odbiór swojego mieszkania jest możliwy dopiero za 2 lub nawet 3 lata. Dlaczego ? Ponieważ mieszkanie w stanie deweloperskim posiada naprawdę bardzo dużo zalet i warto poczekać. Poza tym jest to świetna lokata kapitału, głównie dla inwestorów, ponieważ inflacja rośnie i za tym idzie, wartość nieruchomości. Dla zainteresowanych kupnem mieszkania na rynku pierwotnym zapraszam na stronę wybierzdewelopera.pl, gdzie można przejrzeć oferty inwestycji tworzonych w interesującej Państwa okolicy.

Jakie są zalety nowych mieszkań?

Nie wymagają remontów.

W końcu są to mieszkania, które dopiero co zostały wybudowane. Także nie wymagają remontów, nie trzeba zmieniać instalacji, usuwać stare powierzchnie, ponadto takie mieszkanie zostało zrobione w zgodzie z najnowocześniejszymi standardami. Nie posiadają tym samym wad ukrytych, które mogłyby się pojawić po pewnym czasie korzystania z lokalu, a które mogą się pojawić w przypadku mieszkania z rynku wtórnego.

Większy wybór i swoboda w decydowaniu.

To my jako pierwsi właściciele decydujemy, jak to mieszkanie ma wyglądać, jak wykończymy wnętrze, w jakim kolorze będą ściany, w jakim stylu będziemy aranżować wnętrze, nie musimy “poprawiać” wedle własnych upodobań po poprzednim właścicielu, ponieważ go nie było. Ponadto, jeśli jesteśmy inwestorami i kupujemy mieszkanie, które będzie dopiero budowane, to możemy ustalić z deweloperem, jaki będzie rozkład pomieszczeń w naszym mieszkaniu. Mamy zatem możliwość kupna mieszkania, które będzie w 100% idealne, spełniające nasze oczekiwania.

Atrakcyjna okolica.

Takie osiedla są tworzone zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami, także możemy liczyć na dodatkowe, nowoczesne udogodnienia. Garaże podziemne, windy, pomieszczenia gospodarcze, ochrona, szlabany, monitoring, czy nawet paczkomaty, to wszystko są w stanie zapewnić nowopowstałe osiedla, a to przekłada się na najwyższy poziom komfortu i zadowolenia lokatorów. Niektóre inwestycje są tworzone również z myślą o rodzinach z dziećmi, także może być dostępny osiedlowy plac zabaw dla młodszych mieszkańców.

Pewniejsza inwestycja i łatwiej o kredyt

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, możemy spotkać się z sytuacją, kiedy bank jeszcze nie udzielił nam kredytu, a mieszkanie zostało wykupione wcześniej za gotówkę. Na rynku pierwotnym nie spotka nas taka przykra sytuacja, ponieważ lokal rezerwujemy u dewelopera i podpisujemy stosowną umowę z nim. Mamy pewność, że na pewno to mieszkanie będzie nasze, a banki widząc pewność lokaty kredytowanego kapitału, prędzej udzielą nam kredytu. Takie transakcje są bezpieczniejsze i klarowniejsze.

Czy zakup mieszkania od dewelopera ma jakieś wady?

Oczywiście, każdy medal ma dwie strony i tak samo jest z nowymi mieszkaniami z rynku pierwotnego. Na Pewno nie przypadną takie mieszkania osobom, które lubią mieszkanie “z duszą”. Także przy wyborze mieszkania dużo zależy od naszych własnych upodobań. Na rynku wtórnym osiedla mają bogatą infrastrukturę, pawilony, sklepy, szkoły czy przedszkola w okolicy. Ludziom, którym zależy na tym, żeby móc od razu się wprowadzić do nowego mieszkania, może też nie spodobać się rynek pierwotny, który nie zawsze ma taką możliwość.

Mieszkanie prosto od dewelopera ma bardzo dużo zalet, ale też nie wszystkim może to odpowiadać. Także czy warto kupować mieszkanie na rynku pierwotnym, ciężko jest to ocenić obiektywnie i jednoznacznie. Jesteśmy różni i mamy inne upodobania, także przy wyborze własnego lokum dużo zależy od tego, co nam osobiście się podoba. Dla tych, którzy chcą zobaczyć, co mają do zaoferowania w swoich inwestycjach firmy deweloperskie, polecam stronę wybierzdewelopera.pl, gdzie jest tysiące ofert firm z całego kraju i każdy może znaleźć okolicę i mieszkanie w sam raz dla siebie.