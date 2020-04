Nowa prognoza dot. rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Dobre wieści, pod jednym warunkiem...

man.of.Stagira 9.4.20 11:47





Niestety, nie da się wykluczyć tych 9.000 (i więcej) zakażonych do końca kwietnia.



To by dało approx. 2000-3000 dodatkowych hospitalizacji maksimum.



Oby! Wtedy damy radę bazą służby zdrowia jaka jest.



.