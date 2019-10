Norman Davies o kulisach spotkania w ambasadzie Izraela: Z Polski zrobiono 'ośrodek antysemityzmu'

LLL 7.10.19 16:45

Izraelski „historyk” Yehuda Bauer twierdzi, że Izrael przystał na porozumienie z Polską w sprawie ustawy o IPN: "ponieważ dla państwa Izrael więzy gospodarcze, bezpieczeństwa i polityczne są ważniejsze niż drobiazg jak Holokaust".



Bauer nazywa współpracę polsko-izraelską "małym osiągnięciem i bardzo dużym błędem, graniczącym ze zdradą".



Yehuda Bauer powiedział, że Izrael przyjął narrację polską i "usankcjonował ją", mimo iż była to "całkowicie kłamliwa historia". Później w rozmowie Bauer powtórzył swoje stanowisko, mówiąc: "wspólne oświadczenie jest zdradą, zdradą, zdradą" - relacjonuje "Haaretz".



"Historyk" protestował gorąco przeciwko zbyt małemu podkreślaniu polskiej odpowiedzialności za współpracę z Niemcami i przeciwko nazywaniu pomagających Żydom Polaków "licznymi".



„Nawet jeśli przyjmiemy, że prawdziwa liczba [sprawiedliwych-red.] to 200 000, na 21 milionów Polaków, to tylko 1 procent (…) A co z pozostałymi 99 procentami?” - pytał.



„Polacy oszukali nas, okręcili nas wokół palca i zgodziliśmy się na to, ponieważ dla państwa Izrael więzy gospodarcze, bezpieczeństwa i polityczne są ważniejsze niż taki detal jak Holokaust” - powiedział o polskiej stronie dialogu.



„Naukowiec” dodał także, że decydując się na porozumienie z polskim rządem, Izrael zdradził takie osoby, jak Jan Tomasz Gross i Jan Grabowski, których Polska będzie prześladować za "mówienie prawdy".



źródło: haaretz.com